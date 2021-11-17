مجلس الامن الدولي يتطلع لحكومة عراقية شاملة: التوافقات هي الحل الاسلم للمشكلات

2021/11/17 | 14:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الامن الدولي يتطلع لحكومة عراقية سلمية شاملة ومراقبون يؤكدون : التوافقات هي الاسلم لحل المشكلات بعد بيان مجلس الامن الدولي الخاص بالانتخابات العراقية والذي اعرب عن تطلعه بتشكيل حكومة سلمية شاملة، اشار مراقبون الى أن حظوظ الاغلبية الوطنية تراجعت … Readmore

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