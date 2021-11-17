رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني

2021/11/17 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح برئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني في أربيل.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات في العراق, كما تبادل الجانبان الآراء بشأن العملية الانتخابية ، والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

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