2021/11/17 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يستقبل السفير الروسي لدى بغداد ويبحث معه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

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