بالزي البحريني.. اعتقال عصابة للنصب والاحتيال في البصرة

2021/11/17 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةافاد مصدر امني في البصرة، اليوم الاربعاء، بأن القوات الامنية تمكنت من القبض على عصابة متخصصة بعمليات النصب والاحتيال من خلال استبدال وتصريف العملات المزيفة على المواطنين.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الامنية تمكنت من القبض على عصابة متخصصة بعمليات النصب والاحتيال من خلال استبدال وتصريف العملات المزيفة على المواطنين".واضاف ان "افراد هذه العصابة هم من الجنسية العراقية وترتدي (الزي البحريني) و يقومون بتصريف العملات التي ليس لا قيمة مالية لها في الاسواق".

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