الاطار التنسيقي يعتزم تشكيل لجنة تفاوضية.. تعرف على أهدافها

2021/11/17 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، عن قرب تشكيل لجنة تفاوضية تهدف الى تشكيل الحكومة العراقية بالتحالف مع قوى سياسية اخرى.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، احدى أبرز قوى الإطار التنسيقي وائل الركابي في حديث، لـ(بغداد اليوم): "بانتظار الموقف الرسمي للمفوضية والهيئة القضائية حول الطعون سننطلق بعدها لتشكيل لجنة من الإطار التنسيقي للانطلاق بالتفاوض مع كل الأطراف للإسراع في تشكيل الحكومة".

وأضاف الركابي ان "هناك لجنة ستشكل بشكل رسمي تسمى من الإطار التنسيقي الذي يسعى الآن إلى تغيير عنوانه من إطار عام يحوي الكتل السياسية الشيعية ويتحول إلى تحالف"، مشيرا الى ان "هذا التحالف يعطيه زخم وقوة وصفها بالكبيرة والأمر متوقف الآن لحين الانتهاء من عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

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