انتشار امني واسع في ميسان

2021/11/17 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / شهدت محافظة ميسان ، انتشاراً امنياً واسعاً ، تضمن نصب سيطرات وتفعيل اوامر القبض وتفتيش منازل المتهمين الصادرة بحقهم اوامر قبض قضائية".وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الانتشار هو ممارسة امنية الهدف منها حصر السلاح وفرض هيبة الدولة والقبض على المتهمين الذين صدرت بحقهم اوامر قبض "، مشيراً الى ان الممارسة تمت باشراف لجنة من وزارة الداخلية".وكانت مديرية شرطة ميسان قد اعلنت في وقت سابق عن وصول لجنة من وزارة الداخلية الى المحافظة لتقييم الاداء الامني فيها ./انتهى

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