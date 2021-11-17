ارتفاع مبيعات البنك المركزي الى 200 مليون دولار

2021/11/17 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، اليوم الأربعاء، الى اكثر من 200 مليون دولار.وذكر بيان للبنك المركزي ان" مزاد بيع وشراء الدولار الامريكي شهد ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.01 % لتصل إلى 200 مليون، و 535 الفا و 642 دولارا ، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، الذي بلغت المبيعات فيه 198 مليونا و 118 الفا و 543 دولارا أمريكيا".واشار الى:" ان المشتريات البالغة 138 مليوناً و 225 الفا و 642 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 62 مليوناً و 310 آلاف دولار بشكل نقدي.وتابع: أن 24 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، و 273 شركة توسط./انتهى8

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