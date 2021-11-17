القضاء يحبط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود للأقليات في الحلّة

2021/11/17 | 14:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود للأقليات في الحلّة.وقال مجلس القضاء في بيان، إنَّ “محكمة الجنايات أصدرت مجموعة أحكام مختلفة بالسجن بحق متهمين بجرائم تزوير ورشا وإصدار وثائق وهمية”.وأضاف أن “المتهمين حاولوا نقل ملكية عقارات في الحلة تعود لأشخاص من الديانة اليهودية”.وتابع أن “جهود القضاء في بابل أسهمت في إحباط العملية بكمين محكم بعد الإيعاز لمديرية الأمن الوطني فور ورود المعلومات بالتحري وضبط المتهمين بالجرم المشهود قبل إتمام نقل الملكية”.

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