2021/11/17 | 14:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، فيما اشاد السفير الروسي البروس كوتراشيف بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف”.وأكد الكاظمي خلال اللقاء “حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، وفي مختلف الصعد والمجالات؛ لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين”، مثمنا “التنسيق الايجابي بين البلدين في المحافل الدولية”.ونقل السفير الروسي إلى رئيس مجلس الوزراء تحيات القيادة الروسية، وتطلعها إلى المزيد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يؤكد حرص العراق على إقامة أفضل علاقات مع روسيا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد حرص العراق على إقامة أفضل علاقات مع روسيا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد حرص العراق على إقامة أفضل علاقات مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).