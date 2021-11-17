النقل تصدر تنويها يتعلق بالعراقيين العالقين على حدود بيلاورسيا

2021/11/17 | 14:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، تنويها بشأن العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.وذكرت الوزارة في بيان، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي، وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران، سينفذ الناقل الوطني رحلة اجلاء استثنائية يوم غد الخميس، والمخصصة لإجلاء العراقيين العالقين في الحدوج البلاروسية بعد استكمال جميع الموافقات الرسمية من الجهات العليا”.

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