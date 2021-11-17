تلوّث الهواء في نيودلهي ولاهور يُرغم السلطات على إغلاق المدارس والمصانع وسط اختناق السكان

2021/11/17 | 14:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت العاصمة الهندية المدارس ومصانع الفحم في إطار مكافحتها سحابة تلوّث بمستويات خطيرة في المنطقة تسببت باختناق سكان لاهور في باكستان المجاورة وسط الضباب الدخاني السام.تدهورت نوعية الهواء بشكل خطير في شمال الهند وأجزاء محاذية من باكستان في السنوات … Readmore

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