القضاء: احباط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود للأقليات في الحلّة

2021/11/17 | 14:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود للأقليات في الحلّة.وقال مجلس القضاء في بيان، إنَّ “محكمة الجنايات أصدرت مجموعة أحكام مختلفة بالسجن بحق متهمين بجرائم تزوير ورشا وإصدار وثائق وهمية”.وأضاف أن “المتهمين حاولوا نقل ملكية عقارات في الحلة تعود لأشخاص من الديانة اليهودية”.وتابع أن “جهود […]

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