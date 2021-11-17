مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران

2021/11/17 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الذي أبدى مؤخراً قلقه إزاء عدم التواصل مع المسؤولين الإيرانيين، زيارة إلى طهران الإثنين، يلتقي خلالها وزير الخارجية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الأربعاء.

وقال بهروز كمالوندي لوكالة “فارس” إن غروسي “سيصل طهران مساء الإثنين 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، ويلتقي الثلاثاء رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ووزير الخارجية”.

وتأتي هذه الزيارة قبيل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية، وقبل أسبوع من استئناف مباحثات بين إيران والقوى الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

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