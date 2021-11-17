البصرة..اعتقال عصابة للنصب والاحتيال بالزي البحريني

2021/11/17 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني في البصرة، اليوم الاربعاء، بأن القوات الامنية تمكنت من القبض على عصابة متخصصة بعمليات النصب والاحتيال من خلال استبدال وتصريف العملات المزيفة على المواطنين.وقال المصدر في حديث صحافي، […]

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