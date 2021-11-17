أكسيوس: صفقة بين إسرائيل والإمارات والأردن لإنشاء مزرعة طاقة شمسية ضخمة

2021/11/17 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدفع المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، باتجاه توقيع اتفاقية بين إسرائيل والأردن والإمارات لبناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية، حسبما قال مسؤولون لموقع "أكسيوس".

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