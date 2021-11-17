عشرات المحاضرين ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بشمولهم بقرار 315 (صور)

2021/11/17 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

نظم عشرات المحاضرين المجانيين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بشمولهم بقرار 315 لعام 2019 اسوةً بباقي الوزارات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "عشرات المحاضرين المجانيين نظموا وقفة احتجاجية أمام تربية النجف للمطالبة بشمولهم بقرار 315 لعام 2019 اسوة بباقي الوزارات".

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