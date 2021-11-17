الحكيم وبارزاني يشددان على تغليب المصلحة الوطنية والتنازل للعراق

2021/11/17 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادالتقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، برئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لبحث تطورات المشهد السياسي والأمني ونتائج الإنتخابات الأخيرة.وذكر تحالف القوى الوطنية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الحكيم التقى اليوم برئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني لبحث تطورات المشهد السياسي والأمني ونتائج الإنتخابات الأخيرة".واضاف ان " الحكيم دعا إلى تطمين الجهات المعترضة على النتائج لإستعادة الشفافية والثقة بالنظام الديمقراطي، فيما شدد على التهدئة والحوار للخروج من الأزمة الحالية وتجنب الإنسداد السياسي".

وبحسب البيان، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية على أهمية التنازل للعراق والمصلحة العامة، وأهمية تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الخدمات وفرص العمل وإنهاء الملفات العالقة والمرحلة من الدورات السابقة"، مبينا أن "إستقرار العراق مرهون بتحلي القادة بمبدأ التنازل للعراق ومصلحة شعبه، عادا المبادرة الوطنية التي طرحها تمثل "رؤيتنا" للحل في الأزمة الحالية دون أن نأخذ دورا في الحكومة القادمة".

ونوه على ضرورة "إحترام سيادة العراق وإيقاف التدخلات والإعتداءات الخارجية على أراضيه"، مستدركاً بالقول: "إن قوة بغداد قوة لأربيل والعكس صحيح وهذا ما أثبتته التجارب السابقة مثمنا للإخوة في كردستان حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة، ومتمنيًا للشعب الكردي مزيدا من التقدم والإزدهار وباقي مكونات الأمة العراقية".

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