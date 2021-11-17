العثور على مخبأ للعتاد والصواريخ في بابل

2021/11/17 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/عثرت القوات الامنية على مخبأ للعتاد والصواريخ في بابل .وقال مصدر امني :" ان قوة من استخبارات بابل عثرت على كمية من العتاد وعدد من صواريخ كاتيوشا مخبأة في مزرعة تعود لاحد المطلوبين بتهمة الارهاب في ناحية جبلة شمالي بابل ".واضاف :" ان القوة نقلت المواد التي تم العثور عليها واستمرت بالبحث والتفتيش عن مزيد من الاسلحة والعتاد"./ انتهى

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