وزير الكهرباء : ندعم محافظة كركوك ومحطة الدبس تدخل الخدمة الصيف المقبل

2021/11/17 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن وزير الكهرباء عادل كريم العمل لاكمال محطة كهرباء الدبس في كركوك بطاقة 320ميكا واط وادخالها الخدمة خلال الصيف المقبل .وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري :" سنعمل على دعم كركوك ودوائر الكهرباء ومحطات الانتاج ، كما تدارسنا الاختناقات ومشاكل التجهيز في اقضية داقوق والدبس ومحطات الانتاج ".وتابع :" بحثنا ، ضمن توجيه رئيس الوزراء ، تخصيص ارض لانشاء محطة بطاقة 250 ميكا واط من الطاقة النظيفة التي تعتمد الطاقة الشمسية ".من ناحيته دعا الجبوري وزار ة الكهرباء لزيادة حصة كركوك من الطاقة عبر الشبكة الوطنية ./ انتهى

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