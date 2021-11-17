جهاز مكافحة الإرهاب ينفّذ تمرين مُحاكاة واقعية لمعركة مع عصابات داعـش

2021/11/17 | 15:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن تنفذيه تمرينَ (طريق النصر) لمُحاكاة واقعية لمعركة مع عصابات داعـش الارهابية، مبيناً، أن التمرين حضره رئيس الجهاز الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي.وقال الجهاز في بيان، إن “قيادة العمليات الخاصة الأولى – فوج مُكافحة الإرهاب الأول نفذت تمرين (طريق النصر)، والذي كان عبارة عن مُحاكاة واقعية لمعركة مع عصابات داعـش الإرهابية”، مبيناً، أن “ذلك جرى على مرأى من الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي وباقي القيادات العسكرية”.واضاف، أن “التمرين مُستنبط من معارك تحرير أرض الوطن تحت تأثير المؤثرات الصوتية والبصرية والتي تُسهم بإعداد المُقاتل ذهنياً لأجواء القتال”، مشيراً الى أن […]

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