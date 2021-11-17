إقليم كردستان يرحب بالعودة الطوعية للمهاجرين من بيلاروسيا

2021/11/17 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رحبت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بالجهود المبذولة بإعادة المهاجرين الكرد طوعا من بيلاروسيا إلى الاقليم.وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم، جوتيار عادل في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “في الأسابيع […]

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