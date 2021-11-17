رئيس الوزراء يثمن التنسيق الإيجابي بين العراق وروسيا في المحافل الدولية

2021/11/17 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي السفير الروسي لدى بغداد, وأكد خلال اللقاء حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات.

وثمن الكاظمي التنسيق الإيجابي بين العراق وسوريا في المحافل الدولية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين, من جانبه أكد السفير الروسي أن القيادة الروسية تتطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء مع العراق، وأشاد بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح، فضلاً على جهود العراق في تعزيز الانفتاح والاستقرار والتهدئة على المستوى الإقليمي.

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