أجواء إيجابية تخيم على اجتماع عسكري بين تركيا وأمريكا

2021/11/17 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اجتماعاً عسكرياً عقد بين وفدين تركي وأمريكي “في أجواء إيجابية وبناءة وتناول قضايا ثنائية وإقليمية”.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها عقدت “اجتماع مجموعة الدفاع رفيع المستوى” مع نظيرتها الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشارت، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، إلى أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية وبناءة، وتبادل خلاله الوفدان العسكريان وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على إجراء الاجتماع التالي للمجموعة في تركيا، دون تقديم تفاصيل حول موعده.

ويجري الجانبان محادثات عسكرية تتعلق بأمور من بينها سعي تركيا للحصول على طائرات إف16- أمريكية، الأمر الذي قد يقود إلى حل الخلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد تعليق الولايات المتحدة لطلب تركيا لشراء طائرات إف35- الأكثر تطوراً.

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