دراسة موسعة تكشف: ماذا يفعل الجمع بين أكواب الشاي والقهوة يوميا؟

2021/11/17 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول القهوة أو الشاي يوميا يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، خاصة لو تم استهلاك كلا منهما

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