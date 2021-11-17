الاعلام الرقمي: التقاط الصور والفيديوهات ونشرها دون اذن ينتهك الخصوصية والقانون

2021/11/17 | 16:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حذر مركز الاعلام الرقمي، من ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم ومن ثم نشرها عبر منصات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ مبينًا ان الظاهرة في تزايدٍ كبير خصوصًا عملية تصوير فئات الاطفال وكبار العمر والراقدين في المستشفيات، حيث يجري التصوير غالبا دون علمهم.وقال المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان …

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