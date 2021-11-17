2021/11/17 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن منفذ هجوم ليفربول يوم الأحد الماضي بدء يعد للهجوم من أكثر من 7 شهور.
فقد أعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء أن الرجل الذي يشتبه بأنه نفذ عملية التفجير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة البريطانية: هجوم ليفربول أُعد منذ أبريل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فقد أعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء أن الرجل الذي يشتبه بأنه نفذ عملية التفجير […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة البريطانية: هجوم ليفربول أُعد منذ أبريل المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة البريطانية: هجوم ليفربول أُعد منذ أبريل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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