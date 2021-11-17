2021/11/17 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لقطة للاعب المصري، محمد صلاح، مع حارسين شخصيين بعد مباراة الغابون غضبا لدى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس محمد صلاح الشخصي يثير ردود فعل غاضبة في مصر بعد مباراة الغابون) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس محمد صلاح الشخصي يثير ردود فعل غاضبة في مصر بعد مباراة الغابون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).