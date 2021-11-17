لامبارد يترقب خطوة مانشستر يونايتد

2021/11/17 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، الفريق الذي يستهدف فرانك لامبارد، المدير الفني السابق لتشيلسي، تدريبه، في محطته المقبلة.

ولم يشرف لامبارد على قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب تشيلسي في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تولى المهمة بدلًا منه، الألماني توماس توخيل.

وبحسب شبكة “يوروسبورت”، فإن لامبارد يراقب موقف بريندان رودجرز مع ليستر، استعدادًا لتولي تدريب الثعالب.

وارتبط اسم رودجرز بتدريب مانشستر يونايتد، حال رحيل النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأضاف التقرير، أن لامبارد يتوخى الحذر بشأن اختيار محطته المقبلة، لكنه يرغب في قيادة نادٍ ينافس في البريميرليج، وبالتالي يريد الحصول على فرصة مثالية، ويرى أنها قد تكون مناسبة في ملعب كينج باور.

وكان لامبارد قريبًا من تولي قيادة نورويتش سيتي بدًلا من دانييل فارك، لكنه رفض، ليتم تعيين دين سميث بدًلا منه.

كما رفض أيضًا تولي قيادة نيوكاسل، بسبب ظروف الفريق الذي ينافس في منطقة الخطر بالبريميرليج.

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