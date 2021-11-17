تصريحات جريئة من محافظ السليمانية حول موجة هجرة الشبان إلى أوروبا

2021/11/17 | 16:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عزى محافظ السليمانية، هفال أبوبكر، الأربعاء، الهجرة الجماعية الأخيرة إلى الفقر والخوف من المستقبل، مشيراً إلى أن المشاركة المنخفضة في الانتخابات الأخيرة دليلاً على يأس المواطنين.

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وقال أبوبكر، في لقاء متلفز تابعه "ناس"، (17 تشرين الثاني 2021)، إن "الهجرة الجماعية الأخيرة لمجموعات من إقليم كردستان والتي انطلقت جلها من السليمانية تعود إلى اليأس والخوف من المستقبل ولا يقف وراءها الفقر وفق دراستنا".

وأضاف أبوبكر أن "السليمانية أفضل حالاً من باقي المحافظات من الناحية المعيشية إلاّ أنّها مثل مثيلاتها في كردستان تعيش في تردد وقلق بسبب اتساع الهوة بين طبقات المجتمع وسوء إدارة الحكم، وظهر الفرق الطبقي المحتدم حالياً منذ 1996 فما فوق".

وأكّد أنّ "النسبة الحقيقية لمشاركة سكان السليمانية في الانتخابات لا تتجاوز 15% بسبب عدم ثقتهم بالعملية الانتخابية ويأسهم من أن تؤدي أصواتهم إلى تغيير أو نتيجة"، مستشهداً بـ "التظاهرات الطلابية التي طالبت بشمول الحاصلين على معدل 99% بكلية الطب في مدنهم بينما يمتلك أبناء المسؤولين جامعات أهلية".

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