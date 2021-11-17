نحو التغيير.. ترتيبات المنطقة قادمة والعراق مركزها

2021/11/17 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.ياسين البكري

شهدت منطقة الشرق الأوسط حروب متسلسلة،

ولعبت التوازنات الدولية الكثير على

أرضها، لكن يبدو ان هناك متغيرات على

الأرض وأفكار جديدة في رؤوس صناع

القرار.

لا احد يستطيع التنبوء بما س

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