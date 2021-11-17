2021/11/17 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، دفعة قوية قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام نابولي، المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، أن إيدين دجيكو مهاجم الفريق، وأليساندرو باستوني مدافع النيراتزوري، تدربا بشكل منفرد على أرض الملعب، أمس الثلاثاء، في إشارة لاقترابهما من التعافي من الإصابات التي لحقت بهما خلال فترة التوقف الدولي.

وأضافت أن الثنائي من المقرر أن يعود بشكل جزئي للتدريبات الجماعية.

وتابعت أن دجيكو وباستوني سيكونا تحت تصرف إنزاجي مدرب الفريق، بداية من يوم غدٍ الخميس، ليصبح تواجدهما في مباراة نابولي، ممكنا.

ومن جهة أخرى، قالت الصحيفة إن إنتر لا يزال يتعين عليه تقييم ظروف لاعبيه الوافدين من أمريكا الجنوبية، بعدما خرج أليكسيس سانشيز من مباراة تشيلي بسبب إصابة عضلية، بينما تلقى لاوتارو مارتينيز ضربة قوية خلال مباراة الأرجنتين والبرازيل وتم استبداله خلال الشوط الأول.

يشار إلى أن نابولي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 32 نقطة، بينما يقع الإنتر بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة.

المصدر: كووورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفعة ثنائية لإنتر ميلان قبل مواجهة نابولي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفعة ثنائية لإنتر ميلان قبل مواجهة نابولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).