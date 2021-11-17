2021/11/17 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 806 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1181 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



استمرار انخفاض الاصابات بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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