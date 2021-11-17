الصحة تسجل 806 إصابات جديدة بكورونا

2021/11/17 | 16:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان، أنها “سجلت 806 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1181 شخصا للشفاء”.وأضافت أن “حالات الوفاة بلغت 18 حالة في عموم محافظات البلاد”، مشيرة إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 124383″.

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