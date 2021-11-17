ميتا باعت 10 ملايين نظارة Oculus Quest 2

2021/11/17 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باعت شركة ميتا 10 ملايين نظارة رأس Oculus Quest 2، وذلك وفقًا لكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم في يوم المستثمر 2021 للشركة، مما يوفر أفضل معيار حتى الآن لمبيعات منصة ميتا المستقلة للواقع الافتراضي منذ إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي.

وقال آمون: إن تقنياتنا هي تذكرة إلى ميتافيرس.



مشيرًا إلى جهود كوالكوم لترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في منصات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.



خاصة وأن صناعة التكنولوجيا بشكل عام تؤكد بشدة على مفهوم ميتافيرس.

ولا تأتي الأخبار مباشرة من ميتا نفسها.



ولكن بالنظر إلى أن Oculus Quest 2 تعتمد على شرائح Snapdragon XR2 من كوالكوم لتشغيل أجهزة الواقع الافتراضي المستقلة.



يبدو أن كوالكوم لديها رقم دقيق لعدد نظارات الرأس التي تم بيعها.

وجاء المعيار السابق لمبيعات Oculus Quest 2 من استدعاء ميتا الطوعي لنحو 4 ملايين نظارة خلال الصيف.



ويجعل ذلك رقم 10 ملايين نظارة يمثل زيادة كبيرة.

وتعد علامة 10 ملايين لنظارة Oculus Quest 2 أيضًا مهمة بشكل خاص نظرًا لأهداف ميتا لتنمية منصة الواقع الافتراضي الشاملة.

وفي عام 2019، قال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، بالتزامن مع إطلاق نظارة Quest الأصلية، إن 10 ملايين مستخدم يمثلون العتبة الرئيسية قبل أن يتوسع النظام البيئي بشكل كبير.

وأخبر أندرو بوسورث، نائب رئيس الشركة للواقع المعزز والواقع الافتراضي، موقع UploadVR خلال الصيف أنه يتوقع أن تصل الشركة إلى هدفها المتمثل في 10 ملايين مستخدم في وقت أبكر مما توقعته في البداية.

أوضح أرقام لمبيعات Oculus Quest 2 من ميتا

تحدث كريستيانو آمون أيضًا عن خطط الشركة للجيل الخامس وإنترنت الأشياء.



وأوضح أن الشركة تهيمن على رقاقات الجيل التالي من إنترنت الأشياء، بما في ذلك ميتافيرس.

وقال آمون: إذا كنت تريد قضاء وقت في ميتافيرس، فإن Snapdragon تكون تذكرتك.



في إشارة إلى معالج تطبيقات الهاتف المحمول ومنصة المودم الخاصة بالشركة.

وأوضح آمون أن غالبية أجهزة ميتافيرس، مثل Oculus Quest، مدعومة من Snapdragon.



وتتخصص منصة Snapdragon XR2 بالواقع الافتراضي والواقع المعزز بالكامل مع دعم العديد من الكاميرات والتكنولوجيا.



نتيجة لذلك فإنها توفر تجربة غامرة أكثر برسومات أكثر وضوحًا وبيئات أكثر ديناميكية وشعورًا أكثر واقعية.

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