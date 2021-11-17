برهم صالح ونيجيرفان بارزاني يؤكدان ضرورة التعاون للتغلب على المرحلة الراهنة في العراق

2021/11/17 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف العراقية كافة للتغلب على المرحلة الحالية التي اعقبت نتائج الانتخابات التشريعية في العراق.وذكر بيان لرئاسة الاقليم :" ان بارزاني استقبل الرئيس برهم صالح، وناقش الجانبان الاوضاع في العراق بشكل عام، والمرحلة التي تلت الانتخابات، وما افرزته من نتائج، والعلاقات بين أربيل و بغداد، والجهود المبذولة في إطار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ومواجهة تهديدات داعش، والتطورات في المنطقة بشكل عام".واضاف البيان :" ان الجانبين اكدا اهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين القوى والاطراف العراقية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة".ووفقا للبيان فإن الجانبين اتفقا على أن يعمل الجميع لتحقيق الاستقرار، وتشكيل حكومة خدمات تلبية لمطالب، وتوقعات المواطنين، ووضع العملية السياسية والبلاد على الطريق والمسار الصحيح./انتهى8

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