تسجيل 806 اصابات جديدة بكورونا و1181 حالة شفاء في عموم مناطق العراق

2021/11/17 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 806 اصابات جديدة بفيروس كورونا و 1181 حالة شفاء و 18 وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى8

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