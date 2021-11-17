2021/11/17 | 16:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تعلن ارتفاع عدد الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/17 | 16:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن ارتفاع عدد الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن ارتفاع عدد الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).