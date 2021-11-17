زلزال يضرب شمال غربي تركيا

2021/11/17 | 16:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات ولاية دوزجة شمال غربي تركيا اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به وكالة “الأناضول”.

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