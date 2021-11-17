الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية امنية جنوب الموصل

2021/11/17 | 16:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطلقت قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عملية امنية لتعقب فلول “داعش” الإرهابي في جزيرة الحضر جنوب الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان انه “شاركت في العملية قوة من قيادة عمليات نينوى متمثلة بقسم الاستخبارات وقسم مكافحة المتفجرات وقوة اللواء 44 بالحشد الشعبي وقوة من الجيش العراقي”.واضاف البيان انه “اشتبكت القوات مع […]

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