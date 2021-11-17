الكاظمي يرأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني

2021/11/17 | 16:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاربعاء، توفير الإمكانيات لدعم القوات الأمنية في حربها ضد داعش، وحماية التظاهرات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، انه “عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم اجتماعاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وحماية التظاهرات، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وجرى خلال الاجتماع مناقشة توفير كل الإمكانيات لدعم قواتنا الأمنية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية، وتطوير قدراتها وتدريبها”.وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان أن “العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت على الرغم -من قصر عمرها- […]

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