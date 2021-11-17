2021/11/17 | 16:37 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يرأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.. هذا ما جرت مناقشته؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/17 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يرأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.. هذا ما جرت مناقشته؟) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يرأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.. هذا ما جرت مناقشته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).