2021/11/17 | 16:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقاذ فتاتين من محاولة الانتحار الاولى وأخرى من الابتزاز في محافظتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/17 | 16:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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