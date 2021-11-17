الكاظمي باجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني :

2021/11/17 | 16:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقد المجلس الوزاري للامن الوطني اجتماعاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وجرت خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وحماية التظاهرات، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وجرت خلال الاجتماع مناقشة توفير كل الامكانيات لدعم قواتنا الامنية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية، وتطوير قدراتها وتدريبها.واكد الكاظمي خلال الاجتماع :" ان العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت ، على الرغم من قصر عمرها، ان تثبّت أركان النجاح، وأن تتعاطى مع المستجدات على الساحتين المحلية والاقليمية".وواضاف :" ان قوات الجيش والحشد والشرطة ومكافحة الارهاب والبيشمركة، وكل مفاصل قواتنا المسلحة الوطنية، هي القوة الضاربة لاعداء البلاد والعصابات الارهابية"، مبينا :" ان فلول عصابات الارهاب هي العدو الاول للعراق، وستواصل قواتنا الامنية تعقب مخابئ الارهابيين، وتدمير مضافاتهم اينما كانت "./انتهى8

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