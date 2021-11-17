النفط لـ/ نينا / : نتفاوض مع شركات عالميـة لاستشكاف حقول النفط والغاز في العـراق

2021/11/17 | 16:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افصحت وزارة النفط ، عن مشاريعها الجديدة لاستكشاف حقول النفط والغاز في العراق بالتعاون مع الشركات العالمية .وذكر وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " العمل الاستشكافي لوزارة النفط وشركة النفط الوطنية يسير بوتيرة فاعلة ، ولدينا شركاء كبار ونطمح الى زيادات جيدة في المخزونات المؤكدة من النفط والغاز ".واضاف :" نخوض حاليا نقاشا معمقا مع شركات عالمية اخرى في مجال الشراكة واستكشاف الانتاج النفطي في الصحراء الغربية في الانبار ".وتابع :" لدينا الرقعة رقم 12 مع شركة باش نفط الروسية وهي قيد العمل حاليا ، كما لدينا تعامل مع شركة شيفرون الامريكية حول مجموعة من الرقع في الناصرية والتي تنبىء مؤشراتها بالوصول الى كميات نفط عالية ، و لدينا عمل جديد من قبل شركة الاستكشافات النفطية في مقاطعات الصحراء الغربية غرب الانبار ، حيث هناك 4 رقع تحت العمل الاستكشافي بادارة فريقي عمل من شركة الاستشكافات النفطية K وسيتم تعزيزهما الى اربعة فرق فنية قريبـا ".واشار الوزير الى :" ان نتائج الاستكشاف من حقل اريدو في محافظة ذي قار طيبة جدا ، حيث طلبت الشركة الروسيـة تمديد فترة العمل للحصول على احتياطات اكبر "./انتهى5

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