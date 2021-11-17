انطلاق عملية امنية لتعقب فلول داعش جنوب الموصل

2021/11/17 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /اطلقت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، عملية امنية لتعقب فلول “داعش” الإرهابي في جزيرة الحضر جنوب الموصل.وذكر بيان للحشد الشعبي "ان قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد متمثلة بقسم الاستخبارات وقسم مكافحة المتفجرات وقوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي وقوة من الجيش العراقي شاركت في العملية".واضاف "ان القوات اشتبكت مع عدد من عناصر “داعش” الارهابي في الصحراء وعالجتهم بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة واجبرتهم على الفرار بعمق الصحراء".واسفرت العملية أيضا عن العثور على صاروخ من عيار 120 ملم من بقايا فلول “داعش” الإرهابي./انتهى ح

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