مقتل اثنين من المحتجين ضد انقلاب البرهان في الخرطوم

2021/11/17 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت اللجنة على صفحتها على فيسبوك إن المتظاهرين قتلا خلال "قمع" التظاهرات في منطقة بحرى شمال شرقي الخرطوم، موضحة أنهما أصيبا بـ"الرصاص الحي، أحدهما في الرأس والثاني في العنق".

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