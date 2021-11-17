فوتبول - منير المجيد

2021/11/17 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_المجيد يلعبها (على ذمة الويكيبيديا) ٢-;-٥-;-٠-;- مليون لاعب في أكثر من ٢-;-٠-;-٠-;- دولة في العالم، مما يجعلها أكثر الرياضات جماهيرية في العالم.



وعلى عكس كرة اليد التي لا يجب أن تُمسّ بالأرجل، فإن كرة القدم (كما يشي إسمها) يُحظّر مسّها بالأيدي وإلّا يترتّب على هذا عقوبات صارمة يحدّدها الحكم.يتنافس فريقان مكونان من ١-;-١-;- لاعباً (واحد من كل فريق يكون حارس المرمى) على إدخال (إ ......





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