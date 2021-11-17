2021/11/17 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال مسؤولون من حركة طالبان وسكان، إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء، مما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ما لا يقل عن ستة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر قاري سعيد خوستي المتحدث باسم وزارة الداخلية في تغريدة على ”تويتر“، أن سيارة ملغومة انفجرت في منطقة داست برشي ذات الأغلبية الشيعية في غرب كابول، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ستة.

ولا يوجد تأكيد بشأن عدد الضحايا، وقال مسؤول من طالبان طلب عدم ذكر هويته إن سبعة قتلوا وتسعة أصيبوا.

وذكر أحد السكان المحليين، أن انفجارا ثانيا وقع في منطقة كارتي 3 القريبة.

وذكر مسؤول من طالبان أن قوات الأمن لا تزال تجمع معلومات.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محطمة مشتعلة.

ويأتي الانفجاران بعد سلسلة تفجيرات شهدتها كابول في الأيام الماضية، شملت استهداف مناطق شيعية في غرب المدينة عدة مرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن متشددي ”داعش“ أعلنوا مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات على أهداف شيعية منها مساجد.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية التابعة لحركة طالبان قالت يوم الإثنين، إن انفجار قنبلة في العاصمة كابول أدى إلى إصابة شخصين، وذلك بعد يومين فقط من انفجار مماثل أعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عنه.

وكانت القنبلتان المستخدمتان في الانفجارين من نوع مغناطيسي تُثبت بالمركبات ويسبب تفجيرها في العموم إصابات وأضرارا أقل من الهجمات الانتحارية.

وأصبح استخدام هذه القنابل شائعا في أفغانستان، خاصة في عمليات القتل التي تستهدف أشخاصا معينين، مما يقوض الثقة في الأمن في البلاد.

وقال أحمد مرتضى، وهو صاحب متجر في منطقة كوت سانجي: ”كنت مشغولا مع أحد الزبائن عندما هز دوي انفجار المتجر… ورأيت أشخاصا ينقلون ضحايا من موقع الانفجار، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا قتلى أو مصابين“.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سعيد خوستي إن الانفجار نجم عن قنبلة لاصقة وأصاب شخصين دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وكانت قنبلة مغناطيسية مماثلة قد دمرت حافلة صغيرة في غرب كابول يوم السبت، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 6 بانفجارين في كابول) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 6 بانفجارين في كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).