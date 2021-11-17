الفائز بذهبية اسيا احمد الوائلي ينتقد حكومتي كربلاء وبغداد: رفعنا اسم العراق عاليا من اموالنا الخاصة (فيديو)

2021/11/17 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل العراق على المدالية الذهبية في

بطولة آسيا التي اقمت مؤخراً في لبنان،

وقد احرز الكابتن احمد جميل الوائلي من

محافظة كربلاء المقدسة، المدالية

الذهبية في البطولة التي اختتمت

الاسبوع الماضي.

واتهم الو

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