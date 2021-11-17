وزارة التربية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الواقع التربوي تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

2021/11/17 | 17:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، صدور توجيه من رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي بعدم السماح باستخدام العقاب البدني من قبل بعض المعلمين اتجاه تلاميذهم واعتماد الأسلوب التربوي، فيما وجهت إدارات المدارس بتسلم الكتب.وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزير التربية علي حميد الدليمي، عقد اليوم اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء الوزارة والمديرين العامين للتربية […]

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